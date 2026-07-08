防御台风“巴威” 鹿城修剪行道树2000余株

温州日报 2026-07-08 08:36:00

为应对台风带来的威胁，鹿城区园林绿化管理中心提前部署，开展行道树防台排危修剪专项行动，提前消除绿化安全风险。

温州网讯 为应对台风带来的威胁，鹿城区园林绿化管理中心提前部署，开展行道树防台排危修剪专项行动，提前消除绿化安全风险。

根据气象部门预测，超强台风“巴威”预计7月10日至12日将给温州带来狂风暴雨，而行道树在强风天气下存在安全隐患，茂密树冠会产生兜风效应，加大树木倒伏概率，枯枝残枝也易坠落伤人损物。为了消除安全隐患，连日来，鹿城区园林绿化管理中心抢抓台风登陆前的窗口期修剪行道树，提前消除绿化安全隐患。

据了解，此次修剪作业覆盖市区百里路、江滨西路、锦绣路、大南路、南浦路、市府路、汤家桥南路、民航路、惠民路等在内的14条城区主干道。园林工作人员有针对性地开展修剪作业，重点清理树木枯枝、过密枝叶、病虫枝条，对根基不稳、存在倒伏隐患的树木集中处置，通过缩减树冠受风面积，减轻强风对树木的拉扯，同步增强树木自身抵御风雨的能力。

目前，鹿城园林绿化管理中心已完成榕树、樟树、榉树、羊蹄甲等各类行道树修剪2000余株，排查并处置高风险树木10余株，高效清除一批绿化安全隐患。下一步，园林管理部门将实时跟踪台风的移动路径与强度变化，持续深化主干道行道树巡查排险，未完成修剪的路段加快修剪进度。同时全面开展树木防风加固工程，为根系较浅的乔木搭建木质支撑架，稳固树体根基，从源头减少台风过境时树木倒伏、断枝等险情。

来 源：温州日报

原标题： 鹿城：修剪行道树2000余株

作者：汪玲玲 夏婕妤

本文转自：温州新闻网 66wz.com