防御台风“巴威” 瑞安625艘渔船有序进港避风

温州日报 2026-07-08 08:36:45

为确保渔民生命财产安全，浙江省海洋与渔业执法总队瑞安市大队加大对飞云江流域巡逻，排查安全隐患，督促渔船做好防台工作。目前，该市625艘渔船正有序回港避风。

温州网讯 根据气象部门预测，超强台风“巴威”大概率将于本周末在浙闽交界沿海登陆，为确保渔民生命财产安全，浙江省海洋与渔业执法总队瑞安市大队加大对飞云江流域巡逻，排查安全隐患，督促渔船做好防台工作。目前，该市625艘渔船正有序回港避风。

昨天10时，瑞安上望码头停泊着数十艘海洋渔船，渔政执法人员依次登船进行检查，确认船舶系泊是否牢固、甲板上的杂物是否清理干净，并嘱咐渔船负责人做好防台工作。据悉，上望码头是光平休闲渔业有限公司的靠泊码头，该公司有7艘休闲渔船，目前仍在运营，公司提前拆除了码头雨棚篷布，并加固了钢架和座椅。执法人员叮嘱公司负责人做好渔船按时回港工作，并对渔船进行加固。光平休闲渔业有限公司负责人林萍萍说：“台风即将来袭，我们提前跟原订客户打招呼让他们改期，同时申请渔船进避风港避风。”

眼下正处于伏季休渔期，瑞安市共有各类渔船625艘，除16艘休闲渔船外，其余船舶均停靠在各渔港内。按照防台工作统一要求，今天18时前，所有渔船必须全部进港避风。为缓解渔港停靠压力，东山下埠水闸将于今天中午12时30分开启，引导中小型渔船有序进港躲避风浪。

来 源：温州日报

原标题： 瑞安625艘渔船有序进港避风

瑞安融媒记者 张森 记者 包蓉蓉

本文转自：温州新闻网 66wz.com