防御台风“巴威” 平阳243艘渔船内港避风渔民上岸
温州日报 2026-07-08 08:38:03
昨日上午，平阳县沿海海面风力已达9级以上。为确保海上安全，当天该县243艘大小渔船均已进入内港避风，并完成缆绳、锚链等加固防护工作。
温州网讯 昨日上午，平阳县沿海海面风力已达9级以上。为确保海上安全，当天该县243艘大小渔船均已进入内港避风，并完成缆绳、锚链等加固防护工作。
自东海全面进入伏季休渔期后，平阳这些渔船都已停泊在各个码头。为防止台风来临对渔船造成破坏，该县督促它们进入避风条件更好的内港，同步深入鳌江渔港码头开展防台安全巡查，严格落实“船在港、人上岸”要求。
为全力做好台风防御工作，该县农业农村局渔业发展专班组部署执法船艇严阵以待，实行24小时值班制度，密切跟踪台风动态，随时应对各类突发事件。依托数字监管平台实时掌握渔船在港动态，严禁台风影响期间渔民私自登船、滞留作业等违规行为，持续强化渔民安全防范意识。此外，该县各涉海单位全面启用渔船安全救助信息系统、渔港视频监控系统，全天候监测港湾停泊渔船安全状况，及时排查消除各类安全隐患，做好台风来临前各项防御备战工作。
来 源：温州日报
原标题： 平阳243艘渔船内港避风渔民上岸
平阳融媒记者 王晓红
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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