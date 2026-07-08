温州粮食中心市场的守衡之问：有为之手，怎么拿捏分寸？

温州日报 2026-07-08 09:12:13

一边要在市场潮水里站稳脚跟，一边要托住满城三餐的安稳。管紧了怕失活气，放宽了怕松底线，分寸怎么拿捏？

温州网讯 早上9点半光景，紧邻温州大道、机场大道等主要干道的温州粮食中心市场里，拉开卷帘门的店铺不多。倒是店门口，大货车、轻型货车敞着尾厢，几个男人脖子上搭着汗巾，一袋一袋地扛米，装货，卸货。

装与卸之间，流动的，是这个市场的价值。

这里是浙南闽北响当当的粮食集散地。2025年，60余万吨粮油在此流转，撑起温州三分之一的粮食年交易量。

一边要在市场潮水里站稳脚跟，一边要托住满城三餐的安稳。管紧了怕失活气，放宽了怕松底线，分寸怎么拿捏？

订单之变

市场变局之下，没有人是旁观者，也没有人是局外人。

白色厢式货车停稳，采购商方正拉开车门跳下，熟门熟路地往仓库里走。“佰顺大米，照旧。”这个2003年出生的年轻老板，刚接手家里的粮油店，每隔一阵就从洞头赶来补货，他说，“这米洞头人吃了几十年，就认这个。”

仓库里堆着半仓稻谷，郑克宇靠在货堆旁，微皱眉头。他是温州市正德粮食有限公司总经理，跟大米打了半辈子交道。市场第一批入驻的商户里，就有他。

“我这间仓库有1200平方米，满仓能囤5000吨稻谷。”目光扫过库区，他想起2008年刚搬进来试运营时的光景。过了两年，“正德”名号打出来了，学校、医院、机关单位排着队来采买。“巅峰时，一年卖了2.8万吨。”他脸上闪过几分自豪。

17岁进粮食系统，2001年开公司，郑克宇常说：“取名‘正德’，就是提醒自己，做粮油生意，要立身正，守商德。”这话他念了二十多年，如今再说出口，语气沉了几分——因为越来越多零售商直接绕开市场去东北产地收米了。

王爱华是温州丰泽源粮食贸易有限公司老板娘。眼前桌上的订单越摞越厚——单笔几十袋的“小单”越来越多。

“一方面是饮食结构变了。”她翻着订单，“更主要的是，这些年大家养成了线上消费习惯。电商分走了大半客源。”

从前拿货，动辄几十吨；如今下单，也就几十袋。这样的变化让王爱华意识到：“批发零售都得抓着，不然撑不住。”

做了23年面粉生意的诸以理也感叹：“不只线上分流，速冻食品、预制面点越卖越火，厂家直接对接产地，不再依赖专业市场。”

方向之变

能在风浪里站稳的，未必是力气最大的，很可能是最先转向的。

在市场里走一圈，十家商户有八家感叹生意难做。可也有人主动往前闯，反倒闯出了逆势增长———营收同比增长了20%。

温州中禾粮油有限公司总经理盛陈忠的办公桌上摊着材料，正忙着敲定烘焙生产线承接事宜，他说：“对方老板年纪大了，小辈不愿接这苦生意，把客户都转交给我。”

他等不起。

新品一到，就通过微信挨个推给客户；每周固定跟业务员碰头，把一线反馈捋一遍，随时调整品类、改供货配比。如今公司光品类就300多种，大米、食用油、副食品铺得满满当当。品类越全，抗波动的底气就越足。

也有人不追新，守着本分，摸出了自己的门道。

推开温州市正香谷食品有限公司店门，迎面一墙的烫金授权牌，各大品牌资质一目了然。架上米面油之外，冰糖、酱油、老酒样样齐全。“就是图客人来一趟能买齐。”总经理张维亮说。

最早是安澜码头的路边小摊，后来挪到高田路的临街铺面，再往后又搬进温州粮食中心市场……“正香谷”的店址换了好几回，不少老客户辗转寻来，只因为他家东西地道、价钱实在。

张维亮干脆用“维亮”二字注册了商标，他说：“客人认的就是这名字。人搬到外地去，缺什么，还找过来让我们寄。”

市场之变

商户蹚不过去的坎，需要一只手在背后推一把。

商户在熬，管市场的人则在想办法。温州浙南粮食有限公司负责市场运营，员工一趟趟往店里跑，聊多了，掂出了行业转型的阵痛。

很快，“提品质”排进日程。一套升级步子迈开来——

硬件补起来。市场200多亩地、7万多平方米建筑，基本够用。接下来翻修屋面、新建叉车充电桩、改造装卸平台、优化用电布局、更新消防系统，再建低温仓，把配套一点点补齐。

通路搭起来。靠AI全场景智能管控，升级粮食网上交易中心数据平台，让商户的货源和买家需求对上。拉上兄弟单位温州粮食供应有限公司，一边做线上“温粮商城”，一边开线下“温粮臻选”示范店，铺好两条卖货路子。

更远的布局也在谋——突破点在温州、苏州、福州三地粮食联拍业务。“三地联起来，打破地域隔墙，资源共享、优势互补，路才能走宽。”温州市粮食产业集团有限公司副总经理赵献光说。

新的火苗，正一点点往旺里烧。

“变”之三问

守旧摊子守不来长远活路，转型也不是一个人的事。

温州是全国专业市场发源地之一。费孝通在《筑码头 闯天下》里早已指出：专业市场要加快转型升级。走访温州粮食中心市场，从所见所闻再深想一层，老牌市场的转型变化路，藏着三道绕不开的难题——

头一道，想不想变？

守摊的多是四五十岁老商户，半辈子在米香里讨生活。熟客进门不用开口就知道要几斤软米、几袋杂粮，安于眼下稳定，少有人主动尝新。

第二道，会不会变？

老一辈盼“米二代”“米三代”接担子，可年轻人嫌琐碎熬人。专业运营公司想把零散商户拧成一股绳，做品牌、拓销路，但没那么容易。

最后一道，敢不敢变？

眼看线上分走客源，商户们嘴上念叨，脚却缩了回来——前期投进去的真金白银，谁也保不准能不能溅起水花。

只是守旧摊子，终究守不来长远的活路。

“专业市场转型，不是靠商户单打独斗就能完成的。”浙江国宏工程咨询有限公司副总经理、高级经济师郭建东认为，政府要有托举——“从‘放’的角度，以更大力度全面深化改革，探索引入社会资本参与经营，重点打造‘产地直采+市场集散+终端配送’产业链；从‘管’的角度，强化大数据运用，突出服务创新，强化品质管控和品牌建设，切实保障市民‘舌尖上的安全’。”

求变的心思，早已写进了温州浙南粮食有限公司党支部书记林志坚的日程本——

对接专业团队驻场授课，把线上运营、直播卖货的门道拆解成实操，手把手带着商户学会数字化经营；

把“良食节”这个自有品牌做起来，让仓里的粮油顺着更宽的路，走向更远的餐桌……

纸页上，字迹密密麻麻，像一垄待播的谷种，等待越来越多的“谷种”攒劲发芽，推动这座市场走出“昨天”，走向脱胎换骨的“明天”。

来 源：温州日报

原标题： 有为之手，怎么拿捏分寸？———温州粮食中心市场的守衡之问

记者 缪眎眎 叶凝碧 林岳

本文转自：温州新闻网 66wz.com