温州日报 2026-07-08 09:12:14

日前，随着一场童趣科技游园会在瑞安莘塍街道火热开启，瓯越红·莘泉社区青少年教育综合体正式开门迎客。据悉，这是瑞安首个社区青少年教育综合体，旨在让优质素质教育资源真正下沉到“家门口”。

温州网讯 日前，随着一场童趣科技游园会在瑞安莘塍街道火热开启，瓯越红·莘泉社区青少年教育综合体正式开门迎客。据悉，这是瑞安首个社区青少年教育综合体，旨在让优质素质教育资源真正下沉到“家门口”。

该综合体由莘泉社区与温州市关心下一代工作委员会联合打造，面积约450平方米，旨在补齐社区暑期素质教育短板。通过整合优质社会教育资源，综合体集科技科普、智能实践、手工文创、素养拓展于一体，构建起项目式育人新模式，“让孩子们暑期有去处更有‘趣’处。”

首场游园会精准匹配不同年龄段青少年的认知特点与成才需求。在科创体验区，无人机激光对战、无人机足球赛、乐高机器人挑战、编程游戏对战等项目以趣味竞技为载体，将编程逻辑、机械搭建与智能操控等科创基础知识融入实操体验，锻炼青少年的逻辑思维、动手能力和团队协作意识。同步进行的无人机编队飞行、智能机器狗展示、趣味科学实验秀，则将人工智能等抽象原理具象化、通俗化，让孩子们近距离感受科技魅力。在传统文化板块，木工制作与非遗竹编等手工课程同步开设，以传统手工艺实践融合美育与劳动教育，引导青少年在动手磨炼中感悟文化底蕴，实现科技启蒙与文化传承的双向赋能。

“这次社区的活动特别有意思！既能玩无人机、学编程，还能体验竹编，学到了很多课本里没有的知识。”现场的孩子表示。

据悉，暑期之后，该社区青少年教育综合体将常态化开展科创科普、非遗传承、红色教育、劳动实践等精品活动。

来 源：温州日报

原标题： 瑞安首个社区青少年教育综合体开门迎客 暑期有去处更有“趣”处

记者 包蓉蓉 通讯员 陈丹丹 胡凌怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com