苍南举行红色研学学术对话会 发布四条研学精品线路
温州网讯 日前，苍南红色文化研学实践与创新学术对话会在矾山镇朱程事迹陈列馆报告厅举行。来自省社科院、杭州师范大学、湖州师范大学等高校和研究机构的专家学者齐聚一堂，围绕红色资源活化利用、研学课程设计、红色研学业态创新等议题展开讨论。会上发布了苍南县四条精品红色研学线路。
苍南是浙南革命斗争的重要区域，走出了朱程、王国桢、陈式纯等一批杰出的革命人士。从桥墩镇五岱山纪念馆、矾山镇朱程烈士故居到马站镇蒲壮所城的王国桢烈士故居……苍南的红色资源不仅点多面广，更承载着从土地革命到抗日战争、解放战争各个历史时期的完整记忆。
对话会还发布了四条各具特色的精品红色研学线路。线路一沿168黄金海岸北段串点成线，深度融合苍南抗台救灾实践与沿海乡村振兴发展成果；线路二串联五凤香茗园、玉苍山、碗窑古村落等，将红色研学融入山岳之间；线路三以朱程烈士故居为起点，途经福德湾古村、王国桢烈士故居，抵达抗倭古城蒲壮所城，传递烽火岁月中的家国担当；线路四融合红色研学资源与168黄金海岸南段山海风光，从苏渊雷故居、陈式纯烈士纪念馆到南坪革命烈士纪念馆，兼具红色教育、滨海观光、特色美食体验。
来 源：温州日报
记者 林思思
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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