温州日报 2026-07-08 09:12:00

为筑牢防溺水安全防线，市区不少水域河岸布设了“一圈一杆一绳”防溺水救援设施。那么，这些救生设施拿取方便吗？是否存在缺失、破损？记者进行了随机调查。

勤奋河粗糠桥附近放置了救生绳箱和救生圈。

勤奋河半腰桥边放置了橙色救生袋，拉开袋子的拉链后，可以看到里面放置了救生圈。 夏婕妤 摄

温州网讯 盛夏来临，河边消暑纳凉的市民日渐增多，随着暑假到来，发生溺水的安全风险也随之上升。为筑牢防溺水安全防线，市区不少水域河岸布设了“一圈一杆一绳”防溺水救援设施。那么，这些救生设施拿取方便吗？是否存在缺失、破损？记者进行了随机调查。

记者日前走访市区部分河道，发现在河道的醒目位置，大多放置了必要的救生设施。

如在市区花柳塘河边，橙黄色的救生袋捆绑在桥边护栏上，袋子上写着：“袋内有救生设备，紧急时刻用背后美工刀割即可使用。”相比之下，九山河边的救生设施得更方便拿取。在九山河的放生池边，救生圈就直接挂在池边的树杈上，游泳桥附近的河道，救生圈也直接挂在河岸，方便急需时拿取。

随后，记者在勤奋河粗糠桥附近发现了“水深！危险！”的警告牌，警告牌旁边放置了救生绳箱和救生圈。记者打开救生绳箱后，看到救生绳装在袋子中，完好地放置在箱子里。勤奋河半腰桥的河边同样放置了橙色救生袋，拉开袋子的拉链后，里面放置了救生圈。

既要“摆到位”

危急时刻更要“随手取”

高温暑期，亲水人群激增，未成年人涉水隐患陡增，岸边标准化救生装备是关键时刻救命的“应急抓手”。记者实地走访发现，多处河道均放置了救生圈、救生绳、应急救生袋。如九山河边直接悬挂式救生圈无需额外操作，勤奋河边救生绳箱、拉链式救生袋开合简单，方便应急快速取用，都能缩短施救准备时间。

走访中记者也发现，不同河道救生设施设置各有不同。如花柳塘救生袋需借助美工刀割开才能取用，一旦遇到老人、孩童，或是慌乱施救的群众，短时间内难以快速破袋取出装备，而且美工刀外置也不安全。此外，不同河段安放标准不统一，有的直接悬挂、有的封闭收纳，市民不熟悉使用方式，突发状况下容易手足无措。

除此之外，由于长时间日晒雨淋，救生设施也需要日常维护，若救生绳老化、救生袋破损、器材丢失却无人及时补充，即便点位齐全，也会沦为“摆设”。总而言之，河边救生设施关键时刻要拿得出、用得上，需要落实属地管护责任，建立常态化巡查养护制度，定期检查器材完好度，及时补齐丢失、损坏的设备，向居民普及岸边救生设备位置与使用方法，让救生设施能真正守护生命。

来 源：温州日报

原标题： 河边的救生设施，方便拿取吗？

救生圈、救生绳放置河边显眼位置

记者 夏婕妤

本文转自：温州新闻网 66wz.com