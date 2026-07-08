温州日报 2026-07-08 09:11:34

针对通往景区的大荆旅游环线沿线个别商贩占道售卖泳衣、泳圈等商品，影响道路通行安全的问题，近日，乐清市公安局交管大队组织开展专项整治行动，及时消除道路交通安全隐患，保障群众安全顺畅出行。

温州网讯 暑期亲水旅游进入旺季，前往乐清仙溪玩水点的游客持续增多。针对通往景区的大荆旅游环线沿线个别商贩占道售卖泳衣、泳圈等商品，影响道路通行安全的问题，近日，乐清市公安局交管大队组织开展专项整治行动，及时消除道路交通安全隐患，保障群众安全顺畅出行。

乐清大荆旅游环线是仙溪片区热门亲水点位的重要通道。随着客流、车流持续增长，少数商贩将摊位摆到道路两侧甚至弯道、盲区，不少车辆停车询价、临时购物，既影响道路通行效率，也增加了交通事故风险。

针对暑期道路交通特点，乐清交管部门采取车巡、步巡相结合的方式，加大旅游环线巡查管控力度，重点整治占道经营、违法停车等交通违法行为。对占道经营摊贩，坚持教育引导与规范整治相结合，现场讲解占道经营带来的交通安全隐患和法律风险，引导经营者主动搬离占道摊位、规范经营秩序，推动道路恢复安全畅通。

整治过程中，执勤民警、辅警同步开展交通安全宣传，结合山区临水道路弯急、路窄、视距不足等特点，提醒驾乘人员减速慢行、规范停车，倡导游客到合法经营场所购买涉水用品，不在道路沿线随意停车购物，从源头减少交通拥堵和事故风险。

来 源：温州日报

原标题： 整治旅游环线占道经营 守护暑期文旅出行安全

记者 庄越 通讯员 陈本美 余甘棠

本文转自：温州新闻网 66wz.com