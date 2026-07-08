超强台风“巴威”或绕过台湾直扑浙江

温州晚报 2026-07-08 09:15:00

目前来看，“巴威”将于10日开始进入台风24小时警戒线，靠近我国近海海域仍将维持超强台风级别。

温州网讯 7月7日迎来了小暑节气。温州连日晴热高温，最高气温达35至38℃，西部山区更是飙至38至40℃。然而，比高温更令人揪心的，是正在太平洋上奔袭的今年第9号台风——“巴威”。

中央气象台消息，昨天下午5时，“巴威”中心位于距离中国台湾基隆市东偏南方向约1900公里的洋面上，中心附近最大风力16级（55米/秒），中心气压930百帕。

“巨无霸”压境：

直径超1000公里的巨型台风

“巴威”并非寻常台风，其于本月2日上午在西北太平洋远洋洋面上生成，而后逐渐西行并发展增强，于当天下午加强为强热带风暴级，本月3日上午加强为台风级，本月4日2时加强为超强台风级。截至目前，“巴威”已维持超强台风强度近90个小时，云系持续维持1300公里，是典型且少见的巨型台风。

中国天气网首席气象分析师信欣介绍，台风云系直径达到1300公里，是个头很大的台风，并不多见。云图上看，台风南侧有明显丝缕状云系，这是高空卷云，对应有高空气流辐散流出，有利于“巴威”维持超强台风级别。

目前来看，“巴威”将于10日开始进入台风24小时警戒线，靠近我国近海海域仍将维持超强台风级别。信欣解释：主要是“巴威”处于西北太平洋暖池，海温有29~30℃，为超强台风的“诞生”提供有利条件。同时从路径看，“巴威”途经大片高海温区，为其强度的维持提供充足的“燃料”，路上还没经过大的岛屿或陆地，损耗也少，因此能维持如此长时间的超强台风强度。

中国气象局公共气象服务中心指出，“巴威”强度强，在抵达我国近海之前都能维持超强台风的强度，同时体型堪称“巨无霸”。据中央气象台消息，昨晚，“巴威”七级风圈半径达320公里至380公里，十级风圈半径160公里，十二级风圈半径80公里。

目前，“巴威”正以每小时25公里至30公里的速度向偏西方向移动，强度变化不大。温州市气象台预计，10日夜里到11日早晨，“巴威”可能紧擦台湾北部或登陆台湾，向浙闽沿海靠近。10日夜里至12日受台风影响，我市将有明显风雨过程。目前“巴威”距离浙江较远，靠近台湾岛后其路径还存在不确定性，需密切关注。

副高与西风槽“博弈”：

“巴威”可能绕过台湾直扑浙江

台风路径的预测，从来不是一道简单的算术题。“巴威”究竟会不会直扑温州？

目前趋势来看，“巴威”大概率会在本周末登陆我国，但要看副热带高压和西风槽的博弈，后期路径变数很大，有可能穿过台湾岛再登陆福建或浙江，也可能直抵浙江。

信欣表示，“巴威”登陆我国华东无悬念，目前集合预报几乎所有成员都给出了登陆路径。我国中央气象台和日本气象厅预测其不登陆台湾，直接去福建北部-浙江南部沿海的可能性更大，但先登陆台湾再登陆福建的可能性，依然存在。

“巴威”后期的路径存在较大不确定性，关键取决于副热带高压的位置。如果7日至8日西风带高空槽稍微强一些，副高位置略东退，且9日至10日副热带高压再度加强北抬，那么台风临近台湾前，向北分量加大，可能绕开台湾直扑浙江；如果高空槽对副热带高压削弱不明显，台风向西分量依然很大，则可能先登陆台湾、再登陆福建。

信欣介绍，对比7日14时云图和形势场，副热带高压对应的晴空区，目前北方的高空槽/冷涡，未来逐渐减弱北收，副热带高压在9~10日会加强西伸北抬。这个西伸北抬的幅度，是西伸多一点，还是北抬多一点，会影响“巴威”靠近台湾时，是向西多些，还是向北多些。因此是直接去闽浙，还是先登陆台湾再去闽浙，要根据9~10日实际副热带高压晴空区和数值预报对比来修订。

为做好台风防御准备工作，浙江省应急管理厅、省水利厅已先后下发通知，要求各地立足“超强台风正面登陆、贯穿全省”的最不利局面，全面做好风险隐患排查。

温州市水上防台分指挥部已于本月6日11时正式启动水上防台Ⅳ级应急响应。温州海事部门已督促施工船、无动力船等重点船舶及早选择安全水域避风。

历史镜鉴

绕过台湾的台风，对温州意味着什么？

台湾岛是东南沿海的“台风屏障”。绝大多数台风在登陆大陆前会先撞上台湾的中央山脉，被大幅削弱后再影响福建、浙江，但如果“巴威”绕开台湾直奔温州，那将意味着——温州将直面一个未经削弱的超强台风。

那些绕过台湾、直扑温州的台风，每一次都留下了刻骨铭心的伤痛。

1994年第17号台风（9417号台风）是温州历史上造成死亡人数最多的台风。1994年8月21日晚10时30分，第17号台风在瑞安梅头镇（现龙湾沙城）登陆，登陆气压960百帕，最大风力13级，适逢农历七月十五天文大潮汛，风、雨、潮“三碰头”。据记载，登陆地附近沿海浪涛普遍高出海岸2米至3米，飞云江北岸至乐清湾的巨浪尤甚，局部地段拍岸浪高达12米，离温州市区不远的瓯江口波高达到10米，为有记录以来所未闻者。台风造成严重灾害，全市死亡1126人，失踪319人。

2006年第8号超强台风“桑美”于当年8月10日下午5时25分，登陆苍南马站沿海，登陆时最大风速达到每秒68米，近中心最大风力超过17级，台风中心气压920百帕。“桑美”是新中国成立以来，当时登陆我国大陆最强的台风。全市因灾死亡154人，失踪2人，直接经济损失达117.33亿元。因台风造成严重损失，经世界气象组织台风委员会年度会议决定，“桑美”这个名字被永久除名。

2020年第4号台风“黑格比”是近14年来首个正面登陆温州的台风。2020年8月4日3时30分，“黑格比”在乐清沿海登陆，中心气压970百帕，近中心最大风力13级。虽然强度不及“桑美”，但“黑格比”直扑温州而来，破坏力和危害性较大。登陆前后正值天文大潮，沿海风暴潮超当地警戒潮位。

2025年第4号台风“丹娜丝”同样绕过台湾，以罕见的“Z字形”路径两次登陆温州。当年7月8日晚至9日凌晨，“丹娜丝”先后在洞头和瑞安登陆，成为1961年有气象记录以来首个正面登陆洞头的台风。全市普降暴雨到大暴雨，局部特大暴雨，沿海阵风最高达12级。

来 源：温州晚报

原标题： 超强台风“巴威”或绕过台湾直扑浙江 那些绕过台湾直扑温州的台风造成的灾害都不小

记者 张嫣彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com