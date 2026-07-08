温州晚报 2026-07-08 09:21:28

受副热带高压控制，昨天，我市最高气温达到了35～38℃，西部山区更是达到38～40℃。烈日炎炎、热浪滚滚，还有哪些岗位的工作人员坚守户外作业？昨天，记者走访城区，实地记录各行各业户外劳动者的高温作业日常。

咪表管理员进行停车管理

市公用集团工人在清理下水道

环卫工人冒着酷暑清扫路面

温州网讯 受副热带高压控制，昨天，我市最高气温达到了35～38℃，西部山区更是达到38～40℃。烈日炎炎、热浪滚滚，还有哪些岗位的工作人员坚守户外作业？昨天，记者走访城区，实地记录各行各业户外劳动者的高温作业日常。

抢抓晴好天气养护

义工送来解暑伏茶

下午2时30分，记者来到市区马鞍池东路，水泥路面灼热发烫。一处窨井盖被掀开，井下淤积物裹挟潮湿浊气不断翻涌，刺鼻异味弥漫开来。6名温州市公用集团排水工人顶着恶臭与高温，正开展管网疏通养护作业。施工中，工人先将气囊送入管道充气截流，再用长铲探入井内，彻底清理管道淤积杂物与淤泥。

班组长李师傅介绍，班组上午到场施工，午间短暂休整后迅速返岗，抢抓晴好天气推进管线养护工作。“堵水、清污、抽水冲洗，工序不能打乱。”作业人员介绍，当前临近汛期和台风高发期，必须提前完成管网全线养护，全面排查疏通隐患，避免降雨天气出现排水阻滞、路面积水等问题。

记者看到，井下堆积大量腐坏淤积物，视线受阻，清理作业主要依靠工人多年实操经验摸索推进，体力消耗极大。工人们满身大汗，工作服反复被汗水浸透、风干，表面析出层层盐渍。

作业点位附近的户外劳动者驿站主动提供保障，义工们见工人持续高强度露天作业，及时送来解暑伏茶，帮助作业人员缓解燥热。这处驿站由劳模工匠、退休医师、公益服务人员值守，常态化为户外劳动者提供临时休憩、便民保障服务。

老旧沟渠改造工程

施工依靠人工完成

持续高温天气下，市政设施修缮、老旧管网改造工作有序推进。温州市政工程公司的工程队每日穿梭城区街巷，快速处置路面破损、窨井故障等各类安全隐患，持续提升城市设施完好度。

下午3时许，在市区解放街，一处老式水泥窨井盖出现碎裂，存在道路通行安全隐患。工程队接到数字城管工单后第一时间赶赴现场，快速完成破损井盖拆除、路基清理、新井盖铺设、沥青摊铺、路面夯实等工序，整套修缮流程仅用时20分钟，及时消除路面安全隐患。

施工人员告诉记者，本次更换的复合材质井盖内置钢筋结构，相比传统水泥井盖，结构强度和耐用性大幅提升。该作业班组当日已奔波城区10余个作业点位，连续处置各类井体故障。

与此同时，市区广场路上一项老旧沟渠改造工程稳步推进。记者看到，老城区街巷狭窄，沟渠内部空间狭小，大型机械设备无法进场，全部施工依靠人工完成。作业人员需弯腰进入渠体，长期保持半蹲姿态施工，腰腿容易酸胀疲劳。

负责现场施工的工程师介绍，这条沟渠始建于上世纪四五十年代左右，长期使用后出现渠壁破损、构件脱落、淤泥堆积等问题，汛期易积水内涝，影响周边居民通行。本次改造采用模铸工艺和特种建筑材料，为老旧沟渠浇筑全新内衬，平整渠壁、提升排水通畅性，从源头解决老旧管网排水短板。

工程师表示，针对极端高温天气，施工队科学优化施工作息、实行错峰作业，避开正午气温最高时段，待午后气温回落再复工。井下作业区域密闭闷热，现场架设大功率鼓风机持续通风，作业人员全程佩戴防护用具，平均每30分钟轮换一次，在保障施工安全的前提下，稳步推进老旧排水管网升级改造。

每日在岗十个小时

一天饮用四升盐水

城市道路整洁、停车秩序规范，离不开环卫保洁、咪表管理员的全天候户外值守。在市区江滨西路，60多岁的环卫工人谢师傅，负责该路段500米道路的保洁工作。从业4年以来，他始终保持固定作息，清晨5点上岗至上午10点30分，下午1点30分到岗作业直至傍晚。常态化开展路面清扫、垃圾捡拾、果皮箱清理工作，分时段集中收集转运生活垃圾，保障路段环境卫生整洁。

盛夏路面持续高温，清凉油、风油精、十滴水是谢师傅日常必备的防暑用品。他的居住地临近作业路段，午间可短暂休整，长期独自负责该路段保洁工作，早已适应寒暑交替的户外作业环境。为应对高温天气，谢师傅每日自备凉茶饮用，日均饮水量达1.5升，保障高温作业体能状态。

市区新城大道沿线，年近50岁的咪表管理员潘师傅坚守岗位。他的每日在岗时长近10小时，午间休息时间有限，岗位基本无法脱岗。作业间隙，他只能依托路边树荫、借助随身小板凳短暂休整。

潘师傅说，夏季是岗位值守最艰苦的时段，为补充高温作业流失的水分和电解质，他每日需饮用3至4升自制淡盐水。遇降雨天气，只能就近临时避让躲避风雨。

来 源：温州晚报

原标题： 不惧“烤”验！直击高温下的劳动者

记者 叶雄伟/文 李立/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com