温州晚报 2026-07-08 09:23:05

驾照被注销，可代办复议恢复驾照？近日，瑞安法院审结了一起因“代办行政复议申请”引发的服务合同纠纷案件，这给大家敲响了警钟。

温州网讯 驾照被注销，可代办复议恢复驾照？近日，瑞安法院审结了一起因“代办行政复议申请”引发的服务合同纠纷案件，这给大家敲响了警钟。

2025年3月，市民毛某的驾驶证被注销，导致上下班及接送孩子成了难题，这让他一筹莫展。这时候，他在某社交媒体上刷到了“阿军驾校”发布的一则广告，上面写着“代办行政复议恢复驾照”。毛某当即添加了对方微信。对方信誓旦旦，一口一个“放心”“没问题”，很快双方达成口头委托协议。为了早日恢复驾照，毛某随即将3.5万元服务费转了过去，驾校也出具了收据，白纸黑字写明：“最长办理时间6个月，否则全额退还。”

然而钱一到账，驾校的态度立马发生了180度大转弯。说好的“立马去办”没了下文，毛某多次通过微信催促，对方今天推明天，明天推后天，借口换了一个又一个。眼看到了12月，事情毫无进展，毛某这才意识到自己可能被骗，无奈之下报警。可即便警方介入，驾校当面承诺退款，背地里却分文未还。毛某不再犹豫，一纸诉状将该驾校告上法庭，要求退还3.5万元并支付利息。

法院经审理认为，被告“阿军驾校”向原告毛某提供的，是围绕特定行政争议、具有明显代理性质和结果承诺性质的法律事务服务。该类服务内容具有明显法律服务属性。被告“阿军驾校”并非依法从事该类法律服务的适格主体，属于违规从事法律业务，扰乱了正常的法律服务市场秩序。法院据此认定双方形成的有偿服务约定无效，判决被告驾校返还原告毛某服务费3.5万元并赔偿利息损失。

承办法官指出，在我国，从事法律服务有严格的门槛，律师事务所、基层法律服务所须经依法批准设立，律师和基层法律服务工作者均须取得相应执业许可，个人或普通企业不能随意承揽、代办行政复议、诉讼代理等法律事务。案涉驾校的经营范围仅限于信息咨询、商务代理代办，却公开招揽行政复议代理业务，已超出核准的经营范围，属于违规经营。

法官提醒广大市民，务必警惕那些打着“内部渠道”“包过”“恢复驾照”旗号的非法广告。这些机构往往利用当事人急于解决问题、想要走捷径的心理，收取高额费用，最后却是“钱花了，事没办，人找不到”。法律救济有正路，须知应在法定期限内通过复议、诉讼等正规渠道依法维权，切勿轻信“野路子”。别让你的焦虑，成为骗子敛财的“商机”。

来 源：温州晚报

原标题： 驾照注销可代办复议恢复？有人花3.5万元结果被“忽悠”了

记者 赵小娴 通讯员 孙小蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com