洞头区委区政府研判部署第9号台风“巴威”防御应对工作

洞头发布 2026-07-08 10:08:03

7月7日，在省、市防汛防台工作分析研判会结束后，洞头区立即召开会议研判部署今年第9号台风“巴威”防御应对工作。

7月7日，在省、市防汛防台工作分析研判会结束后，洞头区立即召开会议研判部署今年第9号台风“巴威”防御应对工作。洞头区委书记郭云强在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，按照省、市部署要求，坚持人民至上、生命至上，立足超强台风正面登陆的最不利局面，以时时放心不下的责任感，严阵以待、严防死守，全力以赴打赢台风“巴威”防御攻坚战，全力保障人民群众生命财产安全。

郭云强指出，第9号台风“巴威”强度猛、移速快，防御形势异常严峻、不容松懈。洞头区上下要按台风正面登陆洞头来准备，按极端灾害来应对，即刻进入实战状态，提前研判、提前发动、提前部署、提前行动，拿出人定胜天的决心把台风影响降到最低。

郭云强强调，台风防御工作必须突出重点、精准发力。要聚焦海上防台，提前做好船只归港避风、涉海作业人员转移工作，严格落实避风港、码头、锚地24小时值守，充分备好抢险力量。要聚焦人员转移，明确转移对象、转移方法、转移场地，确保应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回。要聚焦建筑防大风，对危旧房进行再排查、再确认，全面核查养老院、老年食堂、临时安置点等重点场所的安全情况，落实好在建工程的防风加固措施。要聚焦城市内涝和地质灾害，对城区易涝点实施清单化管理，做好地下空间管控工作，加密巡查地质灾害点。要聚焦水库山塘，严格执行控运计划，确保行政责任人、技术责任人、巡查责任人全部在岗。要聚焦旅游安全，暂停各类重大活动，逐步做好景区停运、民宿清客和无人岛人员撤离等准备工作，加强海岸线全线巡查。要聚焦应急保障，备足配齐各类抢险物资与应急装备，统筹调度应急抢险队伍随时待命，同时做好临时安置点的生活物资保障，确保转移群众的基本生活需求。

郭云强强调，台风“巴威”是近年来防汛防台领域最严峻的一次考验，要切实做到责任再压实、指挥再高效、应急再强化、宣传再深入，形成上下贯通、反应迅速的防台风工作格局，用最高的标准、最严的要求、最实的作风，坚决守护好百姓生命财产安全。

会议以视频形式开至各街道（乡镇）。

来 源：洞头发布

原标题： 区委区政府研判部署第9号台风“巴威”防御应对工作

记者：林锐 潘道阳

本文转自：温州新闻网 66wz.com