文成县委书记罗招政赴乡镇调研重点工作

文成发布 2026-07-08 10:08:03

7月7日上午，文成县委书记罗招政率队前往大峃镇、巨屿镇，就基层党建、兴村产业及基础设施建设等重点工作开展专题调研，强调要深入学习贯彻关于“三农”工作的重要论述，坚持以高质量党建引领乡村全面振兴，厚植产业发展优势，补齐基础设施短板，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

7月7日上午，文成县委书记罗招政率队前往大峃镇、巨屿镇，就基层党建、兴村产业及基础设施建设等重点工作开展专题调研，强调要深入学习贯彻关于“三农”工作的重要论述，坚持以高质量党建引领乡村全面振兴，厚植产业发展优势，补齐基础设施短板，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。文成县领导林伟、周强等参加调研。

在大峃镇乌田民族村，罗招政实地察看并详细了解兴村产业发展情况

罗招政一行首先来到大峃镇乌田民族村，实地察看并详细了解兴村产业发展情况。他指出，产业振兴是乡村振兴的重中之重，要立足少数民族村落的独特人文与自然资源优势，因地制宜培育和壮大特色富民产业，积极探索农旅融合发展新路径，不断拓宽村集体经济和村民增收渠道，为乡村振兴夯实产业根基。

在巨屿镇方前村，罗招政实地调研了上坪三村（黄坦镇）安置小区基础设施配套建设及江源村（黄坦镇）基层党建阵地建设情况。他强调，安置房及配套设施建设是关乎群众切身利益的民心工程，要紧盯时间节点，严把工程质量，加快完善道路、管网等基础配套设施，确保搬迁群众住得安心、舒心、放心；基层党组织是乡村振兴的“主心骨”，要持续深化党建阵地建设，强化政治功能和服务功能，把党群服务中心打造成凝聚党心民心的温暖阵地，以高质量党建凝聚起推动乡村全面振兴的强大合力。

来 源：文成发布

原标题： 罗招政赴乡镇调研重点工作

记者：夏季 夏晓强 雷成

本文转自：温州新闻网 66wz.com