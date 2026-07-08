温州都市报 2026-07-08 09:31:42

7月6日，在温州综合保税区内，一批价值约141万元的PCB（印刷电路板）完成通关核验，然后从温州空港口岸发往韩国。据温州海关统计，今年1-5月份温州综保区已出口印刷电路板2.1亿元，同比增长76.78%。

温州网讯 7月6日，在温州综合保税区内，一批价值约141万元的PCB（印刷电路板）完成通关核验，然后从温州空港口岸发往韩国。据温州海关统计，今年1-5月份温州综保区已出口印刷电路板2.1亿元，同比增长76.78%。

由于从温州出口的PCB产品多数是海外客户的定制订单，存在订单零散、出货频次高等特点。“海外电子元器件客户对供货时效、通关稳定性要求极高。同时，电子元器件周转越快，我们资金流转效率也越高，海关根据我们的实际情况定制了通关服务，让我们原来在接单、出货、资金周转等方面的顾虑逐步消解。”温州中贸通物流有限公司关务负责人徐旭说。

为助力温州综保区电子元器件国际分拨中心规模持续扩大，温州海关立足辖区产业特色、企业业务模式和发展定位，精准对接企业外贸痛点难点，依托关企联络专员机制，通过一对一座谈、专人跟踪等方式及时了解企业诉求，量身推送适配通关方案，指导企业通过提前申报、先出区后报关等便利化措施，优化申报、查验、放行各环节衔接，赋能产业外贸提质增效。

“我们结合温州综保区的地理位置特点，深挖区港联动核心优势，打通温州综保区直达龙湾国际机场常态化出口通道，一体化整合区内备货、集中报关、空港直发全流程业务，大幅压缩PCB产品出口整体通关时效，适配电子货品小批量、快周转、灵活出货的外贸需求。”温州海关综保监管科科长陈齐焕说。

来 源：温州都市报

原标题： 多措并举赋能产业外贸提质增效

今年前五个月温州综保区出口PCB2.1亿元，同比增长76.78%

记者 郑俊杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com