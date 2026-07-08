文成发布 2026-07-08 10:08:03

7月7日晚，文成县第9号台风“巴威”防御工作调度会召开。

7月7日晚，文成县第9号台风“巴威”防御工作调度会召开。文成县委书记罗招政在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，严格落实省、市工作部署，坚持人民至上、生命至上，立足“防大汛、抗强台、抢大险”，以最高标准、最严要求、最实举措、最硬作风，全方位抓实抓细台风防御各项工作。文成县领导杨德听、林伟、范学序、赵嵘、郑宁、张敏等参加会议。

会上，文成县气象局汇报了第9号台风“巴威”预测情况；文成县水利局汇报了水库河网情况及水利工程预排方案；文成县防指办(县应急管理局）传达了全省、全市防汛防台工作分析研判会会议精神并部署防台各项工作。

罗招政指出，第9号台风“巴威”具有强度高、体型大、移速快的特点，风险隐患突出，防御形势严峻。文成县上下务必要提高思想警惕，坚决摒弃麻痹思想、侥幸心理，充分认清本次超强台风的极端性、不确定性和危害性，树牢底线思维、极限思维，全员紧绷防汛防台安全弦，时刻保持高度戒备状态，杜绝思想松懈、认识不足、行动迟缓，以万全准备应对极端风险，以万全准备打好防御台风主动仗。

罗招政强调，要强化预警联动，杜绝消极观望心态。严格落实台风预警响应机制，紧盯台风路径、强度、风雨变化动态，第一时间转发预警信息、发布防范提示，预警信息全覆盖、无死角。要紧盯风险点位，全面排查安全隐患。紧盯防汛防台关键环节和薄弱点位，聚焦地质灾害隐患点、道路交通、水利工程、安全生产、城市运行、旅游安全等重点领域，开展拉网式、地毯式隐患排查整治，全面清除各类安全隐患，堵住防御漏洞、补齐工作短板。要坚守生命底线，稳妥果断转移群众。始终坚持“人民至上、生命至上”，严格落实“提前转移、主动转移、应转尽转、不落一人”原则，果断组织危险区域群众、务工人员、留守人员、弱势群体等重点人群提前避险转移，妥善做好转移人员安置工作。要拧紧责任链条，落细落实应急保障。全面强化各级领导靠前指挥，严格落实24小时专人值班和领导带班制度，加强联合值守和督查指导，确保指令畅通、响应迅速、处置及时；要备足配齐防汛物资、抢险设备、应急队伍和后勤保障，强化应急值守、巡查防控、抢险救援保障，全力提升突发险情处置能力。

文成县委副书记、县长杨德听部署具体工作，要求各乡镇、有关部门要迅速进入临战状态，各司其职、协同作战、密切配合。要认清严峻形势，以极限思维筑牢思想防线；要聚焦重点领域，以问题导向推进隐患清零；要立足实战标准，以万全准备保障快速响应；要压实责任链条，以强大合力强化工作落实。要强化宣传引导，引导群众主动避险、科学避险，凝聚全社会防汛防台强大合力，全力守护人民群众生命财产安全。

来 源：文成发布

原标题： 全县第9号台风“巴威”防御工作调度会召开

记者：赵鹏鹏 雷思涵

本文转自：温州新闻网 66wz.com