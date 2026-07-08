乐清发布 2026-07-08 10:08:03

7月7日，在全省、温州市防御应对第9号台风“巴威”工作视频部署会议后，乐清市委市政府召开续会，部署台风防御应对工作。

7月7日，在全省、温州市防御应对第9号台风“巴威”工作视频部署会议后，乐清市委市政府召开续会，部署台风防御应对工作。乐清市委书记戴旭强在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，全面落实省委省政府、温州市委市政府部署要求，坚持人民至上、生命至上，树牢底线思维、极限思维，立足“防大汛、抢大险、救大灾”，以科学精准之策、务实高效之举，全力以赴做好防汛防台各项工作，坚决打赢这场大仗硬仗。

乐清市委副书记、市长胡立左部署防御应对台风“巴威”工作。乐清市领导林益正、金杰、陈万钦等参加会议。

戴旭强指出，第9号台风“巴威”强度强、体型大、移速快，预测路径正面影响温州。乐清市上下要把防御应对台风“巴威”作为当前压倒一切的工作，按照台风正面袭击的高标准、严要求，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，以最坏的打算、最全的准备迎接大战大考。防御准备要坚持因地制宜、细之又细，各乡镇（街道）、职能部门、村（社）要全面细化工作颗粒度，对现有预案进行再梳理、再确认，系统摸清每个风险点位、工作重心和职责要求，确保责任到人、措施到位。要深入开展大排查大整治，对发现的风险隐患坚决果断处置，决不犹豫含糊，抓实每一个薄弱环节，管控每一处风险隐患，压紧每一层责任链条。

戴旭强强调，要聚焦重点领域，精准落实防御措施。海上防台方面，要提前做好船只归港避风、涉海人员转移工作，加强涉水旅游安全管理和涉海工程安全防范，确保船归港、人上岸、水域安。山洪地质灾害防御方面，要紧盯小流域山洪、地质灾害风险防范区、病险山塘水库等重点部位，强化巡查监测预警，切实做好山体滑坡、坡面泥石流等灾害防范。城镇内涝防范方面，要加强低洼易涝点、下穿路段、地下空间等关键区域的巡查警示，提前预置救援力量和排涝装备。人员转移避险方面，要严格按照“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”的要求，果断有序组织转移，做到“不漏一户、不漏一人”，并切实做好转移人员的管理、服务和保障工作。应急抢险救灾准备方面，要提前备足防汛物资，配强应急队伍和专业抢修力量，确保关键时刻指挥高效、响应迅速、处置有力。要层层压实责任，严格对照应急预案要求，做到每个阵地都有人坚守、每项工作都有人负责，众志成城筑牢防汛防台坚固防线。

胡立左强调，乐清市上下要清醒认识此次台风防御工作的严峻性、复杂性和艰巨性，坚决摒弃经验主义和侥幸心理，以抢大险、救大灾的标准全面迎战。要聚焦防风、防暴雨、防内涝、防地质灾害、防小流域山洪等重点领域，持续深化风险隐患排查整治，抓实抓细前置防范工作，提前做好人员转移各项准备。要科学统筹调度各类应急力量，抢抓“窗口期”全面落实各项防御措施，确保人员到岗、调度有力、执行坚决，以工作的确定性应对风险的不确定性，全力守护人民群众生命财产安全。

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原标题： 乐清市委市政府部署第9号台风“巴威”防御应对工作

记者 朱琼洁/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com