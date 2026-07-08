瑞安市召开防御应对9号台风“巴威”工作部署会议

瑞安发布 2026-07-08 10:08:04

7月7日，在全省防御应对9号台风“巴威”工作部署会议和温州市防御应对9号台风“巴威”工作研判部署会后，瑞安市立即召开续会，传达贯彻上级会议精神，研究部署防汛防台工作。

7月7日，在全省防御应对9号台风“巴威”工作部署会议和温州市防御应对9号台风“巴威”工作研判部署会后，瑞安市立即召开续会，传达贯彻上级会议精神，研究部署防汛防台工作。瑞安市委书记李剑锋在会上强调，要深入贯彻落实上级关于防汛防台重要部署，做足最充分准备、落实最严格举措，确保实现“不死人、少伤人、少损失”目标，坚决打赢第9号台风“巴威”防御战。

李剑锋指出，要认清严峻形势，时刻绷紧防汛防台这根弦。今年第9号台风“巴威”来势汹汹，各地各有关部门要树牢底线思维、极限思维，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，以迎战超强台风正面登陆的标准要求，早谋划、早准备、早落实，从严从实从细做好防御准备。

李剑锋强调，要做到严阵以待，全面落实防汛防台措施。各地各部门要密切关注台风发展趋势，加强会商研判和信息共享，加密雨水情监测和短临预报预警，抢抓“窗口期”，把握防御主动权；高效运行“1833”联合指挥体系，持续提升基层防汛应急响应能力，合力筑牢防汛防台防线。要强化除险措施，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，聚焦“八张风险清单”，重点抓好地质灾害防范、山塘水库监管、在建工程安全、城区防洪排涝、景区管理、危旧房安全监管、海上管理等领域风险隐患排查、管控和处置。要强化应急处突能力，做到人员组织到位、物资储备到位、转移安置到位，全力做好极端天气防范应对。

李剑锋要求，各地各部门要立即启动预案，集中精力做好防台的各项工作；落实值班值守制度，坚持到岗到位，全域压实防汛防台责任，及时报送工作动态和信息数据；做好宣传引导，及时发布台风最新动向，引导广大群众增强主动防范意识，掌握避灾自救技能，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

瑞安市委副书记、市长陈汉存要求，各级干部要迅速进岗到位，立足小单元、聚焦“八张风险清单”，加强风险隐患滚动排查整治；要切实做好应急准备，提前盘点补充防汛物资，迅速组织抢险救援力量；要刚性执行24小时值班值守制度，强化动态研判，及时统筹调度，牢牢把握防汛防台主动权。

瑞安市领导朱建芳、魏振好、陈伟锋、谢钦巨参加会议。

来 源：瑞安发布

原标题： 我市召开防御应对9号台风“巴威”工作部署会议

记者：周小玲 陈豫州/文 张欣/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com