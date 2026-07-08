瑞安市领导开展平安周巡查活动：迎战台风“巴威” 把安全防范落到每一处细节

瑞安发布 2026-07-08 10:08:04

近日，李剑锋、陈汉存等市领导分赴各地，重点督查防汛防台、安全生产等工作，以更为有力的举措，夯实基层基础，守牢安全底线，推动瑞安高质量发展。

平安是民生之要、发展之基。为进一步深化平安瑞安建设，瑞安市领导带头开展平安周巡查活动，以上率下推动平安风险、安全隐患动态清零、闭环管理，以干部“铁军担当”筑牢平安基石。近日，李剑锋、陈汉存等市领导分赴各地，重点督查防汛防台、安全生产等工作，以更为有力的举措，夯实基层基础，守牢安全底线，推动瑞安高质量发展。

瑞安市委书记李剑锋，瑞安市委常委、常务副市长朱建芳，副市长戴铭赴相关镇街开展平安周巡查活动，实地督导检查防汛防台和安全生产工作。

李剑锋一行首先来到东山渔业码头作业区，实地察看渔船返港避风、港区安全管控等工作落实情况。他指出，超强台风“巴威”将影响浙江，我市防汛防台工作容不得半点麻痹思想和侥幸心理。各级相关部门要紧盯台风动态，抓实抓细渔船归港、人员上岸、船只锚固等关键环节，对返港渔船逐一加固缆绳、做好安全防护，全面消除港区安全隐患。要时刻绷紧防汛防台之弦，立足防大汛、防强汛、防台风多发连发，提前做好各项应急防范准备，牢牢守住安全底线。

在滨江大道和飞云江大桥交叉口的下穿点位，李剑锋详细了解防涝泵站配备、设备运行、汛期应急处置等情况。他强调，城市内涝防控是防汛工作的重中之重，要立足实际需求，对各类防汛应急预案再复盘、再细化、再完善，确保预案贴合实际、操作性强、落地有效。

在仙降街道一箱包企业，李剑锋重点检查企业消防设施配备、安全制度落实、隐患排查整治等情况。他要求，企业负责人紧绷安全生产这根弦，严格落实主体责任，持续开展隐患自查自改和员工安全教育，坚决防止小隐患酿成大事故。

李剑锋一行还来到仙降街道背街小巷、两类场所督导消防安全工作。他强调，基层消防安全治理事关群众切身利益，街道和相关部门要严格落实安全生产各项规章制度，细化规范现场安全管控，将安全防范举措贯穿到每一个环节、落实到每一处细节，严防各类安全事故发生。

瑞安市委副书记、市长陈汉存赴高楼镇开展平安周巡查活动，重点督导防汛防台工作。

在赵山渡水库，陈汉存一行登上水库大坝，实地察看水位水情，详细询问水库蓄水能力、汛期限制水位和可调节库容等关键指标情况；随后前往库区调度指挥中心，仔细听取设备运行、防洪调度、物资储备和值班值守等情况汇报。他要求，要加密库区巡查频次，密切监测水库水位，细化应急预案措施，配齐备足防汛物资，确保水库安全运行。

陈汉存强调，当前已进入防汛防台关键期，各地各部门要绷紧思想之弦，时刻保持临战状态，密切关注气象和雨情水情变化，紧盯山塘水库、地质灾害点等重点领域和关键点位，全方位排查整治风险隐患；要畅通信息渠道，强化应急响应联动，及时发布预警信息，切实筑牢防汛安全屏障，全力确保人民群众生命财产安全。

郑立、罗明、林圣赞、何志友、邹霜双、陈伟锋、项金敏、周晓华、吴功宜、张海飞、葛震海、陈怿文、谢钦巨、王渊、姜宗羽、林邦虎、林圣强、吴将斌、金建宇等瑞安市领导也分赴各地开展平安周巡查活动。

来 源：瑞安发布

原标题： 市领导开展平安周巡查活动：迎战台风“巴威” 把安全防范落到每一处细节

记者：黄丽云 陈豫州/文 张欣/图 通讯员：吴亮/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com