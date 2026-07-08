泰顺县委县政府研判部署第9号台风“巴威”防御应对工作

泰顺发布 2026-07-08 10:08:04

7月7日下午，省市相继召开防汛防台工作视频调度会，部署今年第9号台风“巴威”防御工作。会后，泰顺县第一时间召开续会，研究部署下一步工作。

7月7日下午，省市相继召开防汛防台工作视频调度会，部署今年第9号台风“巴威”防御工作。会后，泰顺县第一时间召开续会，研究部署下一步工作。泰顺县委书记张银贵在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，全面贯彻落实省、市部署要求，坚持人民至上、生命至上，牢固树立底线思维、极限思维，立足超强台风正面登陆的最不利局面，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，以最坚决态度、最有力措施、最扎实作风落实防御台风各项措施，坚决打好打赢防汛防台大仗硬仗主动仗。

泰顺县领导陈钷、钟政添、王涛参加会议。

张银贵指出，今年第9号台风 “巴威” 发展速度快、环流覆盖范围广、强度维持超强台风级别，外围风雨影响范围大。泰顺县上下要以“时时放心不下”的责任感，把防汛防台作为当前的最紧迫工作来抓，对照省市部署逐条细化，把任务分解到点位、责任落实到人，筑牢防汛防台严密防线，全力确保人民群众生命财产安全。

张银贵强调，要强化监测预警和会商研判，密切跟踪台风路径、雨情水情变化，加密联合会商，精准研判风险态势，进一步提高预警发布实效性，及时将预警信息直呼相关责任人、工作指令直达基层责任人、直达社会公众，引导群众主动避险。要强化全域隐患排查整治，聚焦地质灾害隐患点、切坡建房户、老旧危房、山塘水库、河道溪流、低洼地带、在建工程、山区道路、临水临崖路段等重点部位以及城市低洼场所、地下管网、老旧管线、高空广告等薄弱环节，常态化开展风险隐患排查整治，以工作确定性应对风险不确定性。要强化人员转移避险刚性落实，全面摸清转移对象，做深做细转移方案，果断组织危险区域人员转移避险，提升避灾安置保障能力，确保“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”。要强化应急备勤和抢险处置，严格责任落实，严明工作纪律，严肃责任追究，把责任压实到乡镇、村社、应急小单元，刚性执行24小时值班和领导带班制度，做到全员到岗到位、全程在岗在位，众志成城打赢防汛防台硬仗。

会议以视频形式开至各乡镇。

来 源：泰顺发布

原标题： 县委县政府研判部署第9号台风“巴威”防御应对工作

记者：王文慧 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com