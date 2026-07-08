新华网 2026-07-08 10:16:32

7月8日，民政部发布《城乡三级养老服务网络建设管理指引》，明确县级综合养老服务管理平台、乡镇（街道）区域养老服务中心、村（社区）养老服务设施站点三个层级的设置方式、功能定位、运行机制，旨在为各地健全三级养老服务网络提供指导，促进养老服务资源统筹利用、供需适配，更好满足老年人多层次多样化养老服务需求。

指引明确，县级综合养老服务管理平台承担统筹协调、指导示范、资源整合的核心作用，具备行业指导、应急救援、资源协调、数据归集等功能；乡镇（街道）区域养老服务中心重点聚焦专业服务和资源链接，具备专业照护、服务转介、探访关爱等功能，同时接受县级平台指导，联动村（社区）站点，破解乡镇（街道）专业养老服务供给不足、服务不均的问题；村（社区）养老服务设施站点作为三级网络的“终端”“触手”，具备日间照料、上门服务、文娱休闲、短期托养、助餐服务等功能。

据介绍，民政部将锚定2029年养老服务网络基本建成、2035年养老服务网络更加健全的既定工作目标，加快构建城乡三级养老服务网络。城乡三级养老服务网络建成后，将对低龄健康老年人，提供“家门口”的养老服务；对高龄、失能老年人，提供专业照护和家庭照护支持；对特殊困难老年人，提供更加便利贴心的服务。

来 源：新华网

原标题： 民政部发文加强城乡三级养老服务网络建设管理

作者：朱高祥、钟悦歌

本文转自：温州新闻网 66wz.com