新华网 2026-07-08 10:51:37

意大利副总理兼外交部长塔亚尼7日表示，意方不会再回应美国总统特朗普的挑衅言论。

意大利副总理兼外交部长塔亚尼7日表示，意方不会再回应美国总统特朗普的挑衅言论。

意大利作出这一表态前，5日，特朗普在社交媒体分享了一张意大利总理梅洛尼的照片。照片中，梅洛尼近距离仰视特朗普。特朗普配文说：“需要限制令了。”至于是要限制“距离”还是其他，特朗普没有明说。目前，梅洛尼尚未对此作公开回应。

塔亚尼7日接受意大利《新闻报》采访时说，现在的美国总统热衷于挑衅，尤其是在社交媒体上。“我们决定不再回应这类言论，以避免加剧盟友间矛盾。”

梅洛尼曾是特朗普的坚定支持者，也是唯一一名出席特朗普第二个总统任期就职典礼的欧洲主要国家领导人，特朗普还曾公开称赞她是“伟大的领导人”。然而，美以伊战事爆发后，双方关系迅速恶化。梅洛尼政府坚持意大利不会参与针对伊朗的军事行动，并强调任何军事部署都必须符合意大利法律和国家利益。这被特朗普视为关键时刻“不站队”。

1月9日，在意大利罗马，意大利总理梅洛尼在新年记者招待会上发言。新华社发（阿尔贝托·林格利亚摄）

今年6月，在法国举行的七国集团峰会结束后，特朗普告诉媒体记者，梅洛尼“求”他合影，而他“出于同情答应”。这一说法迅速在意大利引发震动。梅洛尼随后在社交媒体称特朗普的说法“纯属捏造”，自己和意大利“从不乞求”任何人。随后，塔亚尼取消原定6月21日至22日访问美国的计划，并在社交媒体上表示，特朗普的言论“严重且有冒犯性”，不仅针对意大利总理本人，也“冒犯整个意大利”。

然而，特朗普不依不饶，继续在社交媒体发文称，梅洛尼“在意大利支持率很差”，很可能是因为她拒绝向美方开放用于打击伊朗相关军事行动的机场，“如今美国在军事上战胜伊朗，她又希望再次成为好友”，以提高支持率。梅洛尼很快再次回应说，她的支持率高低并不取决于与特朗普的关系，而是取决于自己维护意大利国家利益的能力，她同时劝特朗普“把注意力放在自己的支持率上”。

美以伊战事爆发后，特朗普的支持率持续走低。

来 源：新华网

原标题： 意大利表示不再理会特朗普的挑衅

记者 陈立希

本文转自：温州新闻网 66wz.com