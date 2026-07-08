新华网 2026-07-08 10:53:53

国际奥委会执委会7日宣布，暂时解除自2023年10月12日起对俄罗斯奥委会实施的暂停其会员协会资格的处罚。这一决定为俄罗斯运动员全面回归国际体育赛事扫清了政策障碍。

国际奥委会执委会7日宣布，暂时解除自2023年10月12日起对俄罗斯奥委会实施的暂停其会员协会资格的处罚。这一决定为俄罗斯运动员全面回归国际体育赛事扫清了政策障碍。

不过，国际奥委会同时表示，关于奥运会赛场俄罗斯国旗、国歌、标识及相关元素的展示事宜，将择机另行裁定。

2023年10月12日，因俄罗斯奥委会单方面将乌克兰境内体育组织纳入作为其成员，国际奥委会执委会决定暂停俄罗斯奥委会的会员资格。过去几年里，俄罗斯运动员只获准以“中立个人运动员”身份参加国际赛事，包括2024年巴黎奥运会、2026年米兰-科尔蒂纳冬奥会。

国际奥委会7日发布声明称，本次解除针对俄罗斯奥委会的处罚决定，是由国际奥委会执委会结合法律事务委员会全面研判作出的，核心依据为俄罗斯奥委会已完成整改，俄罗斯奥委会成员名单已剔除所有乌克兰管辖领土内的地区体育组织。国际奥委会表示，将持续密切监控俄罗斯奥委会的相关活动，保留根据局势变化采取后续管控措施的权利。

与此同时，国际奥委会明确了俄罗斯奥运选手的选拔准则，要求俄罗斯奥委会选拔奥运参赛运动员时，不能仅以竞技成绩为标准，还需考察运动员的综合素养，确保参赛选手恪守《奥林匹克宪章》精神，树立正向榜样，传递体育和平理念。

为消除全球体育界对俄罗斯运动员回归国际赛事的信任顾虑，国际奥委会还划定了严格的反兴奋剂底线——所有重返国际赛场的俄罗斯运动员，必须全面遵守国际奥委会、各国际单项体育联合会及世界反兴奋剂机构的各项规则与行业标准，全程纳入严格的独立检测体系。

来 源：新华网

原标题： 国际奥委会暂时恢复俄罗斯奥委会会员资格

本文转自：温州新闻网 66wz.com