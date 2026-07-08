记者观察：美国如何靠霸权“举债打仗”

新华网 2026-07-08 10:55:18

美国的战争筹资模式，本质上是利用海外军事基地与世界银行等建构金融霸权，大肆“举债打仗”，甚至用某国纳税人的钱来打这个国家。

美国的战争筹资模式，本质上是利用海外军事基地与世界银行等建构金融霸权，大肆“举债打仗”，甚至用某国纳税人的钱来打这个国家。

随着2024年美债狂飙、国债利息首次超过军费开支，以及今年2月底的伊朗战事爆发，一些学者认为，美元霸权或开始动摇。甚至有人担心，美国是否会随美元霸权动摇触及衰落临界点。

这是2019年7月31日在美国华盛顿拍摄的美元纸币。新华社记者刘杰摄

美国如何为战争筹款

美国战争筹款机制的核心是一系列基于美元霸权的金融操作。自朝鲜战争起，为规避高税负引发的国内政治反弹，美国政府先将战争开支计入预算赤字，再通过长期发债“延时支付”，将战争账单转嫁给未来的纳税人。与此同时，美国政府通过印钞并向国外输出的方式，把赤字转嫁给全球美元资产持有者。

从海湾战争、阿富汗战争、伊拉克战争，再到今年的伊朗战事，美国政府为战事追加国防预算和海外应急行动资金等行为，实质上都以增发国债为后盾，完成从“全民承担”向“信用驱动、跨世代和跨国界分摊”战争成本的转型，形成了独特的“债务型”战争筹款模式。

在美元霸权之下，美国贸易逆差巨大。这意味着各国央行持有大量美元、海外资本持有大量美元资产。美国通过外资审查机制等方式禁止海外持有的美元投入美国实体工业，引导这些资本购买美债，让美国政府持续“有钱花”，或购买美股以支撑美国经济。

4月2日，美国海军“福特”号核动力航母离开克罗地亚斯普利特港。新华社发（Pixsell图片社/兹沃尼米尔摄）

这种“玩法”在军事领域尤为突出。通过发行债券资助战争，美国相当于向全世界开出“欠条”：以本币为单位借债、再印本币偿债。如此“敲竹杠”让“举债打仗”成本悄然转移。

美国密苏里大学堪萨斯城分校经济学教授迈克尔·赫德森表示，二战后美国构建了以军事实力托底的美国财政与金融系统，通过世界银行和国际货币基金组织等国际金融机构维护其金融霸权。这套体系给予美国在全世界长期“享用免费午餐”的“特权”。

“举债打仗”如何影响全球

美国通过战争筹款在全球嵌入两条关键的传导链条，进而影响全球经济。

一条是“美债与全球央行资产负债表”链条：各国为维持汇率稳定、保障国际支付能力，被迫持有大量美债；当美国通过新增债务和宽松货币政策为战争融资时，美债名义安全，但美元实际购买力被通货膨胀稀释，等于对所有美债持有者征收了隐性“战争税”。

4月29日，一艘原油油轮在美国纽约和新泽西港作业。新华社记者张凤国摄

另一条是“美元周期、大宗商品、输入型通胀”链条：战争往往推高油价等大宗商品价格，而主要大宗商品以美元计价；在美元走强、利率走高的周期中，能源和粮食价格的波动被放大，并通过贸易传导到大量进口国的国内物价，形成输入型通胀。从结果看，美国以美元为基础的战争融资，会在全球范围内以物价上涨、汇率贬值的方式稀释他国居民的实际购买力。

世界多国屡次尝试摆脱对美元依赖，进而脱离美国金融霸权体系。美元霸权也经历了锚定物从黄金转移至石油的转折。随着新冠疫情后美联储利率大幅波动、美国通胀水平高企难抑、美债危机持续深化，有关美元霸权衰落的讨论热度再次攀升。

赫德森曾对新华社记者表示，美国经济撞上了“债务墙”，已无法负担更多债务。美国经济的繁荣由债务支撑，“尤其是由外国负担，而这一切已结束”。赫德森同时指出，美国在乌克兰危机升级后攫取俄罗斯外汇对整个世界是一个警告，即美国可攫取任何不服从美国新自由主义政策的国家的黄金和外汇储备。美国这种做法已导致一些国家放弃或减少美元储备，推动基于其他货币的贸易和投资。

去美元化是一个长期过程。虽然仍将有很多国家和地区使用美元，但美元性质将逐渐和其他货币趋同，美国需要支付成本，而无法继续无压力地发行美债。

6月17日，在美国首都华盛顿，美国联邦储备委员会主席凯文·沃什出席记者会。新华社发（李源清摄）

“举债打仗”还能持续吗

2024年7月29日，美债总额首次达到35万亿美元。按当时利率水平估算，2024年美国联邦财政将支付高达8700亿美元的国债利息，超过军费开支。

美国《财富》杂志今年4月报道说，预计美国国债利息今年将超过1万亿美元、月均880亿美元，相当于美国国防开支与教育开支总和。虽然美国在第一次世界大战后等时期也曾短暂出现国债利息超过国防开支的时刻，但这些时刻从未在美国经济向好时出现。这将触发“弗格森法则”，即18世纪苏格兰哲学家亚当·弗格森依据过往国家兴衰总结的规律，任何大国只要偿债费用超过国防开支，就不会长期保持强大。

美国保守派智库胡佛研究所的经济历史学者尼亚尔·弗格森2024年起多次提及“弗格森法则”。在他看来，美国从当年起“将接受这项定律的检验”。

今年3月初，美国10年期国债收益率不降反升，短时间内从3.96%左右显著上涨并突破4.1%水平，打破了地缘政治冲突初期避险资金涌入美债的传统逻辑。部分原因正是投资者担心油价推升通胀、预算赤字继续扩大。多国央行为应对本币压力和油价冲击，纷纷减持美国国债，持有规模降至十余年来低位。

因此，外界再度关注美国是否正处于“财政能力支撑不了霸权野心”的临界点。

这是从空中拍摄的美国国防部所在地五角大楼（2020年2月19日摄）。新华社记者刘杰摄

弗格森本人今年4月接受《财富》采访时称，即便“弗格森法则”被触发，也不一定意味着国家必然衰落。“在‘弗格森法则’框架下，美国想要东山再起的唯一可行方法是经由生产力创造奇迹”，即充分发挥人工智能潜力。“21世纪下半叶的真实竞争可能在人工智能与历史规律间展开。”

但也有人质疑“弗格森法则”。意大利自媒体人卢卡·斯塔马蒂2025年3月在“订阅堆栈”网站引述意大利经济学者埃米利亚诺·布兰卡齐的观点指出，帝国走向衰败的真正考验并非仅是可经由货币政策控制的内部公共债务，而是其关联本币价值等因素的外部债务，以及吸引外国资本维持外债的需要。美国危机的核心问题在于美国将不再处于绝对金融主导地位，导致其为了外债融资而说服国际投资者继续放贷的能力下降。

斯塔马蒂认为，美国已采取举措“重新定义其帝国战略”，以适应多元力量并存的世界，进而“经由更具弹性的模式维系霸权”。这些战略包括优先将战略重心从中东转向“印太”；施压欧盟和亚洲盟友增加防务开支、分摊安全责任；寻求掌控全球供应链，特别是在半导体与关键矿产领域。

来 源：新华网

原标题： 记者观察：美国如何靠霸权“举债打仗”

记者 杨士龙

本文转自：温州新闻网 66wz.com