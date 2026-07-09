龙港发布 2026-07-09 10:21:34

7月8日，龙港市防御应对9号台风“巴威”工作部署推进会议召开，分析研判防汛防台形势，研究部署当前重点工作，要求全员到岗、全线布防、全域备战，动员一切力量、穷尽一切手段、落实一切举措，坚决打赢防汛防台大仗硬仗。

7月8日，龙港市防御应对9号台风“巴威”工作部署推进会议召开，分析研判防汛防台形势，研究部署当前重点工作，要求全员到岗、全线布防、全域备战，动员一切力量、穷尽一切手段、落实一切举措，坚决打赢防汛防台大仗硬仗。龙港市委书记林海涵讲话，龙港市委副书记、市长叶鑫俊部署工作。

会上，龙港市气象局汇报9号台风“巴威”发展动态预测情况；龙港市防指办汇报台风防御应对总体工作情况；相关市直单位、社区联合党委汇报相关防汛防台工作开展情况及下步措施。

会议指出，台风“巴威”强度高、移速快，预测路径正面影响温州，将是近年来龙港受影响最大的一次台风。全市上下要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，按照省委、省政府和温州市委、市政府的部署要求，坚持人民至上、生命至上，树牢底线思维、极限思维，坚决克服麻痹思想、侥幸心理和松劲心态，坚持“一个目标、三个不怕、四个宁可”理念，坚决守住“三条底线”，全力守护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

会议强调，要突出“早”、抢先抓早。抢抓黄金窗口期，精准及时发布预警信息，全域拉网式、地毯式开展风险点位排查，提前组织重点人群转移避险，做到应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回；提前集结抢险救援、医疗保障力量，备足“三大件、五小件”等各类防汛防台物资，确保拉得出、用得上、打得赢。

要突出“快”、闻令即动。建立“扁平化”指挥体系，完善突发险情快速响应机制，实现调度第一时间直达基层、直达一线，以最快速度落实各项防御部署。

要突出“细”、过筛见底。紧盯海塘堤防、在建工程、危旧房屋、低洼易涝点等重点部位，对照“八张风险清单”深入开展大排查大整治，筑牢安全防线。

要突出“严”、严防死守。严格执行24小时值班值守、领导带班制度和险情灾情即发即报、及时续报制度，高效运转“1833”联合指挥体系，加密会商频次、动态跟踪态势，守住防汛防台安全底线。

要突出“实”、闭环落实。各社区、部门要牢固树立和践行正确政绩观，第一时间发现隐患、第一时间上报险情、第一时间处置到位，牢牢守住基层第一道防线，确保守土有责、守土负责、守土尽责。

会议以视频形式开至各社区联合党委，龙港市领导苏立盛、李青、侯必仲等分别在相关分会场参加会议。

来 源：龙港发布

原标题： 全市防御应对9号台风“巴威”工作部署推进会议召开

记者/邓雨薇 方崇杰 摄影/王晓莉

本文转自：温州新闻网 66wz.com