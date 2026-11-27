温州日报 2026-11-27 08:15:00

根据省委统一安排，11月26日，学习贯彻党的二十届五中全会精神省委宣讲团报告会在温举行。省委常委、市委书记张振丰主持报告会。省委宣讲团成员、省委组织部常务副部长谢志远作宣讲报告。

温州网讯 根据省委统一安排，11月26日，学习贯彻党的二十届五中全会精神省委宣讲团报告会在温举行。省委常委、市委书记张振丰主持报告会。省委宣讲团成员、省委组织部常务副部长谢志远作宣讲报告。

市领导杨勇、张加波、施艾珠、王军、王琴英、吕伯军等出席报告会。

报告会上，谢志远围绕学习领会习近平总书记在党的二十届五中全会上的重要讲话精神和全会《决定》，深刻阐述了党中央确定全会议题的战略考量，深入解读了全会关于全面准确理解持之以恒推进全面从严治党的总体要求、战略任务和重大举措，并结合我省实际对省委十五届十次全会精神作了解读。他指出，温州要把学习贯彻党的二十届五中全会精神与深入践行“八八战略”一体贯通、与落实习近平总书记殷殷嘱托紧密结合，始终聚焦“落实”二字，大力弘扬“六干”作风，以更高站位、更强使命、更严标准推进全面从严治党，确保全会各项决策部署落到实处、见到实效。

张振丰在主持时强调，全市上下要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神，认真落实省委十五届十次全会部署要求，深入开展“五学五讲五担当”学习宣传活动，持续兴起学习宣传贯彻热潮。要在深学细悟上下功夫，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加坚决做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到党中央决策部署和省委要求上来。要在对标落实上下功夫，对标落实省委关于争当“四个排头兵”的目标要求，在铸牢对党忠诚、服务使命任务、强化实干争先、深化清廉建设上走前列、作示范，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地市域样板。要在学干结合上下功夫，坚持“两手抓、两促进”，干好年内工作、谋划明年工作，以高质量党建引领高质量发展建设共同富裕示范区市域样板，以决战决胜姿态“攻坚四季度、夺取全年胜”，奋力交出高质量发展和高水平安全良性互动高分答卷。

当天，省委宣讲团还来到中国（温州）数安港调研人才发展体制机制综合改革试点工作情况，并向企业、人才代表和基层干部面对面宣讲党的二十届五中全会精神。

来 源：温州日报

原标题： 学习贯彻党的二十届五中全会精神 省委宣讲团报告会在温举行

记者 郑序

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