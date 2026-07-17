头条
省委十五届九次全体会议在杭州举行
今年上半年浙江进出口2.97万亿元 同比增长8.6%
乘风破浪——“新三样”锻造浙江外贸绿色新引擎
创新浙江成为高频词——省委十五届九次全会侧记
不断塑造高质量发展新动能新优势
一图看懂丨划重点！省委全会给下半年浙江经济定这些目标
向新而行——创新浙江建设驱动新质生产力培育加速成势
浙江连续两年摘下WIPO“全球奖”，知识产权“金种子”计划浇灌创新硕果
把“废物”做成年入280万的生意，杭州这个“绿色大脑”如何点废成金？
优质医疗资源“智能”下沉，AI Token跨院结算实现家门口精准诊疗
从“靠天吃饭”变成“知天而作”，一家浙企的18年科技“耕耘”
432天攻关记，一台“钢铁巨人”怎样改写地下管网命运？
获中美监管机构双重认定，浙江原创骨胶水加速迈向临床
平均年龄28岁女子团队，撬动乡村运营“她山之石”
“种在空气里”的洋芋，长成乡村的新希望
青年村干部变身助农主播 红村青年在乡村干起“新农活”
智能送餐车翻越青山，守护老人“舌尖上的温暖”
从“送一件亏一件”到“寄递自由” 一件包裹的跨海逆袭
创新浙江成为高频词——省委十五届九次全会侧记
创新浙江建设具有纲举目张的战略地位——一论贯彻落实省委十五届九次全会精神