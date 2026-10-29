头条
市委常委会（扩大）会议传达学习贯彻省委十五届十次全会精神
持之以恒推进全面从严治党，这次全会作出哪些重要部署？
全面贯彻习近平党建思想——论学习贯彻党的二十届五中全会精神
加快打造新时代党建高地和清廉建设高地
以高质量党建引领高质量发展建设共同富裕示范区
中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定
党的二十届五中全会公报一图速览
中国共产党第二十届中央委员会第五次全体会议公报
市委举行“温州讲坛”报告会 深入学习贯彻党的二十届五中全会精神
市委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会
温州市直单位传达学习贯彻党的二十届五中全会精神
温州各地学习贯彻党的二十届五中全会精神
市委常委会召开会议 认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神
温州各部门学习贯彻党的二十届五中全会精神
市政府党组会议和市政府常务会议召开 深入学习贯彻党的二十届五中全会精神
市委常委会召开扩大会议 深入学习贯彻党的二十届五中全会精神
同心同行强根基 从严从实担使命
踔厉奋发勇争先 不断开创中国式现代化新局面
严字当头 实干为要 把学习成效转化为干事创业的强大动力
全面从严治党 全面从严治军 走好新的赶考之路
永葆生机活力 为中国式现代化提供坚强保障
永葆清醒坚定 持之以恒推进全面从严治党
勇担历史使命 把持之以恒推进全面从严治党落在实处
走在前作表率 奋力谱写持之以恒推进全面从严治党新篇章
全面从严治党关键在从严治吏
牢牢把握持之以恒推进全面从严治党的原则
认清“三个更加艰巨” 保持战略定力
瓯海区委常委会扩大会议召开，传达学习省委十五届十次全会精神
龙港市委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会
龙港市委常委会（扩大）会议传达学习贯彻省委十五届十次全会精神
泰顺县委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会
瑞安市委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会
鹿城区委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会
瓯海区委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会
平阳县委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会
永嘉县委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会
乐清市委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会
洞头区委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会
龙港市委常委会召开扩大会议深入学习贯彻党的二十届五中全会精神
文成县委常委会召开扩大会议深入学习贯彻党的二十届五中全会精神
泰顺县委常委会召开扩大会议深入学习贯彻党的二十届五中全会精神
乐清市委常委会召开扩大会议深入学习贯彻党的二十届五中全会精神
洞头区委常委会召开扩大会议深入学习贯彻党的二十届五中全会精神
苍南县委常委会召开扩大会议深入学习贯彻党的二十届五中全会精神
瑞安市委常委会召开扩大会议传达学习党的二十届五中全会精神
鹿城区委常委会召开扩大会议深入学习贯彻党的二十届五中全会精神
瓯海区委常委会（扩大）会议传达学习贯彻党的二十届五中全会精神
泰顺县委书张银贵赴雅阳镇调研督导县委全会精神贯彻落实情况
龙港市委常委会会议传达学习贯彻温州市委十三届十次全会精神